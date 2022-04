IL TABELLINO



Salernitana-Fiorentina 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 9’ Djuric (S), 19’ st Saponara (F), 34’ st Bonazzoli (S)



Assist: 9’ Bohinen (S), 19’ st Odriozola (F), 34’ st Ruggeri (S)



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Lassana Coulibaly (30' st Kastanos), Bohinen, Ederson, Zortea (30' st Ruggeri); Djuric (30' st Bonazzoli), Verdi (1' st Ribery). A disp: Belec, Russo, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. All: Nicola.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (14' st Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi (22' st Terzic); Maleh (22' st Callejon), Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral (14' st Piatek), Ikoné (1' st Saponara). A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin. All: Italiano



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 22’ Gyomber (S), 37’ Milenkovic (F)

E tre. Dopo Sampdoria e Udinese,(2-1).. Risale la classifica la squadra di Nicola e merita applausi convinti.. Aveva raddrizzato il risultato con un gol di, subentrato al marmoreo Ikoné, pareggiando il vantaggio iniziale di(gran zuccata al minuto 9’ del primo tempo) ma. Il là al nuovo vantaggio granata peraltro è venuto da una clamorosa topica difensiva di, già a lungo annaspante nel cozzo col gigante Djuric. Palla morbida da domare o rinviare a centroarea, Igor tenta un improbabile controllo, spunta alle sue spallee col sinistro di rapina spedisce il pallone alle spalle di Terracciano. Mancano appena una dozzina di minuti al 90’ ed è chiaro che alla Fiorentina non riuscirà la seconda rimonta., comunque, Quasi un’ora di Salernitana a tutta birra, pressing alto, marcature feroci, raddoppi virulenti.non le riesce di sottrarsi alla gabbia mobile allestita da Nicola, che seguirà tutto il match in trance agonistica, tirandosi via le scarpe quasi volesse adoperarle per battere il chiodo della riscossa nella testa die suoi.E i suoi lo ripagano con un primo tempo al limite della perfezione. Subito tre occasioni in otto minuti per il farfallino, che aveva risolto in articulo mortis il recupero di Udine. L’equilibrio lo rompe il testone del gigante, che si avvita sul corner e spedisce il pallone alle spalle di Terracciano. L’Arechi è una bolgia festante e trascina i granata all’arrembaggio. Il lampo viola con Gonzales (mancato impatto di testa col pallone spedito da sinistra da Biraghi) è un fuoco di paglia. La bacchetta del gioco la tiene ben salda in mano la Salernitana che attacca anche con gli esterni bassi e costringe gli interni viola (Amrabat, Duncan) ad un faticoso lavoro di contenimento. Davantisi segnala per un paio di colpi di testa sul secondo del quale entra in collisione con Fazio, il centravanti rimedia una ferita alla testa suturata con qualche punto.Coulibaly, Bohinen ed Ederson assistiti al largo da Mazzocchi e Zortea costringono gli avversari a stare bassi e le ripartenze della squadra di Italiano sono punture di spillo, velleitari tentativi di scardinare la cerniera granata, che si alza e si abbassa compatta e non concede spazi.e si irretisce da sé in un palleggio stretto senza sbocchi che esalta le doti acrobatiche di Fazio, Gyomber e Ranieri. Italiano capisce che così non può andare avanti e in apertura di ripresa mette mano alla sua squadra. Fuori, e dentro Saponara, Gonzales da sinistra passa a destra. Nicola tira via Verdi e si affida alle arti dell’antico Ribery. Con l’ingresso di Odriozola per Venutialte, il laterale padroneggia la fascia destra e affonda, costringendo Ranieri a stare basso. Una sua incursione al 18’ libera Saponata a centroarea, controllo e destro in girata che fa secco Sepe: 1-1.preziosi in chiave Europa. Macché: la Viola appassisce, l’ingresso in campo di Terzic e Callejon per Biraghi (tra i meno peggio nel primo tempo) e Maleh spegne la spinta sugli esterni (lo spagnolo si inventa interno a destra) e la Salernitana riprende coraggio e quota. Ha speso moltissime energie fisiche e mentali nel forsennato prodigarsi della prima parte della gara, ma è vero che è lo spirito che muove la materia e i ragazzi di Nicola, spronati dagli urlacci del tecnico che in panchina sembra posseduto e si agita come un ossesso, rimettono il capino fuori dal bunker. L’avvisaglia al gol che deciderà la partita è la reta annullata a Bohinen poco prima della mezz’ora di gioco. Il norvegese era scattato in posizione di fuorigioco sul tocco illuminante di Ribery che aveva tagliato fuori la difesa viola, colta in controtempo.Bolgia in campo e sugli spalti. Alla Viola resta la briciola di un cross del solito Odriozola sul quale Piatek manca l’appuntamento col pallone per un soffio. Troppo poco per lagnarsi di una sconfitta che fa male al morale e alla classifica.