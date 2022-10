La poca pericolosità e concretezza del proprio attacco negli ultimi 25 metri, che ha portato quello della Fiorentina ad essere il secondo peggior del campionato dopo soltanto la Sampdoria, costringono i viola a fare una riflessione sui singoli presenti in rosa. Anche lo steso tecnico ha sottolineato il problema più volte in conferenza stampa, ed è per questo che nelle ultime settimane la dirigenza gigliata è attiva sul mercato per capire se ci possa essere qualche giocatore utile alla causa viola.



Uno dei primi nomi è quello di Nicolas Dominguez del Bologna, centrocampista argentino classe ’98 e compagno di nazionale di Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Attualmente il giocatore ha il contratto che lo lega alla società rossoblù che scade nel giugno del 2024 e, tenuto conto delle rivali in fase di mercato, il club di Saputo in queste settimane starebbe cercando di fare di tutto per allungare l’accordo almeno fino all’anno successivo, il 2025.



Alcuni emissari della Fiorentina, club che in estate aveva già provato a chiedere al Bologna Orsolini, lo scorso fine settimana erano presenti al Dall’Ara per la sfida contro la Sampdoria e pare che abbiano chiesto informazioni per il centrocampista. Chissà se di qui al mondiale cambierà qualcosa oppure se l’affare potrà andare realmente in porto.