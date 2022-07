A causa dei lavori di restyling dello Stadio Franchi, che molto probabilmente andranno in scena a partire dalla stagione 23/24, la Fiorentina di Rocco Commisso probabilmente sarà costretta ad emigrare in un altro stadio. Proprio per questo molto probabilmente la squadra sarà costretta ad emigrare: il Castellani di Empoli e il Mapei Stadium di Reggio Emilia al momento sono le due opzioni in ballo.



Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi si è detto più che disponibile per ospitare i viola. Queste le sue parole a La Nazione:"Ne ho parlato con i dirigenti viola e con Joe Barone e nel segno di una dialettica e di rapporti collaborativi mi sembra normale dare la nostra disponibilità, anche perché il sindaco Barnini ne è al corrente. Penso che per il nostro club e anche per tutta la città sia una cosa positiva ospitare la Fiorentina. Nel caso ci faremo trovare pronti e ci impegneremo affinché l’impianto e il terreno di gioco vengano gestiti al meglio".



A parlare quest’oggi è stata anche il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che quest’oggi sempre sul quotidiano fiorentino ha chiarito la situazione: "Massima disponibilità a mettersi seduti e analizzare nel dettaglio tutti gli aspetti di ordine pubblico, sicurezza, viabilità e impatto sulla città. Abbiamo già un campionato di Serie A, gestirne due non sarebbe affatto semplice e richiede soprattutto da parte di Prefettura e Questura grande impegno, disponibilità di personale e maggiore flessibilità nel corrispondere alle esigenze dei cittadini del quartiere di Serravalle e in generale nella parte est della città. Sono sicura che il sindaco Nardella, con cui collaboro in modo proficuo da 8 anni in Città metropolitana, saprà ascoltare e sostenere le richieste della nostra città nel caso ci dovesse essere la prospettiva della Fiorentina al Castellani".