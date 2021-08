Il Corriere Fiorentino in edicola oggi sottolinea l'estrema carenza di reti, se si eccettua Vlahovic, nel reparto offensivo a disposizione di Italiano: Gonzalez, positivo all'esordio in amichevole, non può bastare, e Kokorin continua a non convincere. Probabilmente il russo e Kouamé verranno sistemati in prestito, quindi si cercherà una punta di riserva più affidabile. Capitolo esterni: per aumentare il bottino di gol in canna, si pensa sempre a Orsolini del Bologna e Brekalo del Wolfsburg.