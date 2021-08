La Nazione (Firenze) assicura che presto verrà presa una decisione definitiva su Lirola: il terzino della Fiorentina è stato a lungo sul mercato in attesa dell'offerta congrua (12 mln) da parte del Marsiglia, soldi che non sono mai stati messi sul piatto. Ora, mentre Vincenzo Italiano continua nella sua opera di convincimento su un laterale molto adatto al suo gioco, i viola hanno fretta di chiudere questo capitolo, e hanno dato il via ad un conto alla rovescia che non prevede più rinvii.