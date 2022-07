Si è concluso il settimo giorno di ritiro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo l’allenamento di questa mattina, svolto a porte chiuse secondo i dettami del mister, questo pomeriggio la squadra è scesa in campo per un triangolare con due compagini di eccellenza, Brianza Olgitanese e Sanvitese. Davanti a circa 2500 tifosi viola giunti in Trentino da tutta Italia, la squadra viola ha fatto una scorpacciata di gol mostrando progressi rispetto all’ultima amichevole contro il Real Vicenza.



13 GOL IN TOTALE – Dopo la prima sfida tra Olginatese e Sanvitese, terminata 5-4 dopo i calci di rigore, i viola hanno affrontato gli sconfitti. Prestazione gagliarda di Cabral che, dopo un avvio in salita, si è finalmente sbloccato: il brasiliano è autore di un poker in 45 minuti. Comincia a carburare anche Bonaventura: il centrocampista, tra i più vivi del match, sblocca la sfida e rischia addirittura la doppietta: solo il sette gli nega la doppia gioia personale. A loro si aggiungono le reti di Ikonè e Maleh: 7-0 il risultato finale. Nella seconda uscita, con la Fiorentina che cambia in toto l’undici titolare, il copione non cambia: viola sempre padroni del gioco e spesso alla ricerca della giocata ad effetto. Prestazione opaca di Jovic che, nonostante la doppietta in 45 minuti, appare appesantito: anche lo stesso Italiano in conferenza stampa ha parlato del serbo, sottolineando come in questi ultimi giorni sia stato particolarmente sforzato dal punto di vista fisico e quanto questo abbia influito sulla sua prestazione. Con la Sanvitese finise 6-0 grazie ai gol del serbo, una doppietta di Nico Gonzalez e quelle di Bianco e Benassi.



I TOP DEL GIORNO – Senza ombra di dubbio l’uomo copertina del giorno e Arthur Cabral. Il brasiliano è la star del giorno e ruba la scena a Jovic. Bene anche Nico Gonzalez, una spina nel fianco degli avversari e spesso decisivo negli ultimi metri di campo: Italiano punta molto sull’argentino e lui non vuole venir meno. Bene anche Terzic, autore di una buona partita in fase offensiva



I FLOP – In amichevoli come quelle di oggi difficilmente qualcuno stecca: il livello dell’avversario quasi mai crea apprensioni alla Fiorentina, l’unico neo restano gli esterni. Cosi e cosi la prestazione di Sottil che, forse anche a causa di un colpo ricevuto nei primi minuti, non fa quasi mai la differenza. Prestazione sotto tono anche per il capitano viola, Cristiano Biraghi, che in poche occasioni è riuscito ad impensierire seriamente la difesa della Sanvitese