La Fiorentina guarda al futuro mettendo nel mirino colui che potrebbe essere il prossimo rinforzo per la sua difesa.



Secondo quanto racconta la stampa messicana, il club viola starebbe guardando con un certo interesse in casa Genoa dove piace molto il centrale nordamericano Johan Vasquez.



I toscani non sarebbero comunque l'unica squadra di A interessata al 23enne di ​Navojoa. Sulle tracce di Vasquez ci sarebbero infatti anche Atalanta e Sassuolo.