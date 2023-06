Il tema portiere rimane caldo in casa Fiorentina. Infatti, dopo l'imminente cessione di Vicario al Tottenham, la Viola deve cercare altri profili. I nomi ci sono e in particolare secondo Violanews sono due quelli che la società di Commisso apprezza. Il primo è quello di Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria. Il secondo invece è Montipò, portiere dell'Hellas Verona.