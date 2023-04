Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai parlando del recente caso dello stadio Franchi: "Stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: pare che abbiano ribadito che i soldi del PNRR europeo non ci sono, quindi non so cosa faranno"