La virata decisa da parte della Juventus su Gianluca Scamacca per giugno ha fatto diminuire le probabilità di vedere l'attaccante romano in viola, ma contestualmente si sono alzate quelle di Giacomo Raspadori, altro pezzo pregiato della scuderia neroverde. La Nazione designa lui e Alvarez come obiettivi della Fiorentina per il futuro, mentre Mayoral e Martinez (Porto) sono le alternative immediate per l'attacco.