La Fiorentina attende Milan Badelj. Come scrive il Corriere Fiorentino, il capitano della Viola deve dare una risposta alla proposta di rinnovo di contratto. In scadenza il 30 giugno, deve dire sì o no entro 3 giorni. L'offerta dei Della Valle è di un contratto di 4 anni a 1,5 milioni di euro a stagione.