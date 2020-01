Patrick Cutrone vuole tornare in Italia per sentirsi ancora protagonista. Una decisione ormai presa, tanto che i suoi agenti sono al lavoro per trovare la soluzione migliore. La Fiorentina sta facendo sul serio e vuole regalare al nuovo tecnico Iachini un rinforzo di spessore per l'attacco.



ESCLUSIONE DAI CONVOCATI -Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, ha escluso Cutrone dalla lista dei convocati per il match di FA Cup contro il Manchester United. Un segnale forte di come anche gli inglesi abbiano aperta alla cessione del nazionale under 21 azzurro. Patrick ha già dato il suo benestare al trasferimento alla Fiorentina.



TEMPISTICHE - La prima offerta della Fiorentina prevede un prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (15/16 milioni). Entro la metà della prossima settimana arriverà una risposta definiva dai Wolves che dovrà tenere conto anche della volontà del giocatore di cambiare aria. Il direttore sportivo Pradè ha alzato il pressing, si lavora incessantemente anche con gli agenti per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa. Ma oggi Cutrone è più vicino al ritorno in Italia con la maglia della Fiorentina.