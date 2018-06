Edmilson Junior ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2019 con lo Standard Liegi. Nessuna intenzione di proseguire la propria carriera in Belgio e ha capito che la Fiorentina fa sul serio. Come riportato da La Nazione, i viola sono favoriti, poiché Corvino è arrivato prima anche degli altri club interessati, Porto in testa. Ora bisogna convincere lo Standard a mollare la presa e probabilmente sei milioni di euro potrebbero essere un argomento convincente