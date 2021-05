La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna fa il punto della situazione su Franck Ribery. Tra il francese e Gattuso è subito sbocciato il feeling, ma ovviamente l'ex Bayern Monaco non può più garantire 38 partite da 90'. Il club probabilmente troverà l'accordo con il classe '83 per allungare il suo contratto in scadenza fra un mese di un altro anno con Ringhio che vuole dargli un ruolo da spirito guida nello spogliatoio, ma dovrà accettare inevitabilmente un ridimensionamento dello stipendio.