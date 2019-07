La situazione legata al centrocampo della Fiorentina è ancora un'incognita, aspettando di capire come si risolverà la questione legata a Veretout, con il francese che è molto richiesto in Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i viola hanno individuato in Valentin Rongier, centrocampista transalpino classe '94 del Nantes, il profilo giusto per sostituire Veretout, dopo la buona stagione disputata in Ligue1. La squadra francese ha messo il giocatore sulla lista dei partenti, vista la necessità di fare cassa, con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, ricevendo molti apprezzamenti, sopratutto da parte del Marsiglia. I viola proveranno l'affondo dopo la cessione di Veretout, grazie anche ai buoni rapporti con il Nantes dopo la cessione di Lafont.