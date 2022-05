Se appunto, secondo quanto riportato in precedenza, la situazione di Lucas Torreira sembri esser abbastanza ben indirizzata e priva, almeno per adesso, di brutte sorprese, è certo che almeno per quanto riguarda Alvaro Odriozola la prospettiva di vederlo ancora per molto vestire la maglia della Fiorentina è certamente meno scontata. L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di approfondire l’argomento sottolineando come i Blancos difficilmente faranno sconti ai viola.



Il quotidiano sottolinea come esista la possibilità che la Fiorentina accetti nuovamente il rinnovo del prestito del giocatore alla luce della volontà del Real Madrid di non cedere il giocatore per meno di venti milioni di euro. In questo caso, però, il club viola sarebbe costretto ad accettare la ‘postilla’ spagnola in cui si precisa che nella prossima stagione non è previsto alcun contributo al pagamento dell’ingaggio. E l’ingaggio di Odriozola, pari a quattro milioni di euro a stagione, va ben oltre i parametri, tutt’altro che alti, della Fiorentina.