La Fiorentina lo ha individuato come innesto ideale per completare il proprio centrocampo ma adesso, nonostante il Tottenham lo consideri un vero e proprio esubero, la trattativa per Giovani Lo Celso si mette in salita. Non per colpa degli Spurs, che comunque non accettano offerte troppo inferiori ai 20 milioni, ma per l’inserimento di un’altra squadra italiana pronta a rubare l’argentino ai viola.



Secondo il Corriere dello Sport infatti il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, in caso di cessione di Zelinski, avrebbe richiesto informazioni per Lo Celso. La risposta del club inglese è stata la stessa rifilata alla Fiorentina: il prezzo del cartellino è fissato tra i 20 e i 22 milioni di euro. Nonostante la Fiorentina sia ormai in contatto con Tottenham e entourage del giocatore da settimane, e che quindi possa godere di una sorta di precedenza, adesso la pista che porta a Lo Celso si complica ulteriormente.