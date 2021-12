La pista per il possibile arrivo di Borja Mayoral, 24enne attaccante spagnolo il prestito alla Roma dal Real Madrid, alla Fiorentina potrebbe complicarsi qualora i Galacticos chiedessero la cessione della punta a titolo definitivo e non in prestito. Nel caso la dirigenza Viola avrebbe pronta l'alternativa da prendere in prestito: Toni Martinez, 24enne punta spagnola del Porto. A riportarlo è la Nazione.