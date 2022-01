Sarà per via del lungo infortunio, sarà perché in questi mesi non se n'è sentita l'assenza: Dragowski parte da sfavorito nel ballottaggio con Terracciano per la gara di domani contro l'Udinese, in forse per via del possibile intervento dell'Asl friulana visti i 7 giocatori positivi tra i bianconeri. ​In difesa, Milenkovic e Quarta dovrebbero occupare il centro, con Odriozola e Biraghi sulle fasce. In mezzo, sempre Torreira, mentre a sinistra il favorito pare essere Castrovilli. Davanti, la differenza sul fronte dei gol dovrà farla ancora Dusan Vlahovic con l'assistenza di Nico Gonzalez. Ikoné, scrive l'edizione locale de La Nazione, prova a convincere Italiano a lanciarlo subito titolare.