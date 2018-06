Marko Pjaca è la priorità della Fiorentina per la corsia sinistra. Il giocatore - si legge su Il Corriere dello Sport - ha accolto con entusiasmo l'idea di giocare in maglia viola, ma se ne riparlerà dopo la fine del Mondiale della Croazia. L'agente lavora per trovare l'accordo con la Juventus, filtra ottimismo. L'altro nome in entrata è Mario Pasalic, che ha dato il "sì" all'operazione, così come il Chelsea non vuole mettere paletti. Corvino vuoe muoversi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Rimane aperta, inoltre, la pista che porta a Tomas Soucek: il Presidente vuole liberarlo solo dopo il preliminare di Champions League, ma i dirigenti gigliati continuano a provarci.