La prevendita procede spedita. La Fiorentina accoglierà, domenica al 'Franchi', il Cagliari, in una sfida dal sapore europeo e di salvezza. Sono attesi cinquecento tifosi sardi e, come riportato da Il Corriere dello Sport, sono stati venduti oltre undicimila biglietti: rimasti solamente pochi tagliandi in Tribuna Laterale e in Maratona, mentre sono ancora disponibili nelle due curve. L'obiettivo è quello di superare la quota raggiunta contro il Benevento, nella prima partita giocata senza Astori.



PROTESTA - Il gruppo "UnoNoveDueSei", uno dei più caldi della Curva Fiesole, ha però indetto uno sciopero del tifo di venti minuti per protestare contro i venti Daspo emessi dalla questura. I fatti risalgono al 4 novembre scorso, quando, la sera prima di Fiorentina-Roma, si scatenò una rissa che mandò all’ospedale due tifosi giallorossi.