A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato non sembra essersi raffreddata l’asse Firenze-Empoli: al centro delle trattative però non sembra esserci il solo futuro di Nedim Bajrami e Symon Zurkowski, che ormai sembra essere vicino a tornare alla corte del presidente Fabrizio Corsi, ma anche quello di altri giocatori. Nelle ultime ore infatti la dirigenza viola avrebbe chiesto nuove informazioni anche su Fabiano Parisi, uno dei più interessanti prospetti azzurri che domenica si è messo in luce segnando il suo primo gol in Serie A.



BAJRAMI VERSO LA PERMANENZA – Se negli scorsi giorni il passaggio del fantasista classe ’99 alla Fiorentina sembrava essere ormai una formalità l’improvviso dietrofront di Kouame, che ha deciso di continuare la sua avventura in viola, ha causato una brusca frenata nella trattativa: con la permanenza in viola dell'ivoriano per lui lo spazio in viola potrebbe essere veramente poco. Per questo la dirigenza gigliata ha voluto, per il momento, congelare la trattativa: chissà se il discorso potrà essere riaperto in futuro.



PARISI IL VICE BIRAGHI? – Nonostante abbia già lavorato con Vincenzo Italiano, Aleksa Terzic non ha convinto a pieno e per questo la Fiorentina sarebbe pronta a intervenire sul mercato per assicurarsi un terzino sinistro capace, ogni tanto, di poter far rifiatare capitan Biraghi senza creare squilibri. Per questo i viola avrebbero pensato al laterale destro classe 2000 dell’Empoli, per il quale Corsi però non è disposto a fare nessun sconto: la Fiorentina ha proposto uno scambio proprio con Terzic, che ha già vestito la maglia azzurra due anni fa, con un ulteriore conguaglio economico a favore proprio dei cugini Empolesi. L’Empoli per ora fa muro, mentre dall’altra parte la Fiorentina per il momento avrebbe bloccato il ritorno di Zurkowski. La sensazione è che nelle ultime ore, almeno per il polacco, la situazione dovrebbe sbloccarsi mentre per il laterale probabilmente tutto traslerà alla prossima sessione di mercato.



OCCHIO ALLA LISTA – Un’altra situazione che la dirigenza della Fiorentina dovrà tenere sotto controllo è quella relativo alla lista dei 25, che dovrà essere ufficializzata subito al termine del calciomercato estivo. I viola devono fare i conti anche con i paletti tecnici imposti dalla lega: avendo la lista già numericamente completa dovrà trovare una soluzione per non rischiare di non poter schierare alcuni giocatori all’interno della sua rosa. Se la rosa rimarrà così, ad esempio, Benassi o Terzic saranno con tutta probabilità esclusi e non potranno essere impiegati in campionato. Un altro dato sottolineare è quello relativo ai giocatori nati dal 2000 in poi: in caso di tesseramento di un under 22, non ci sono limiti numerici. Anche per questo sono sempre meno le possibilità che Bajrami possa davvero trasferirsi a Firenze, mentre per quanto riguarda Parisi non ci sarebbe nessun vincolo da rispettare. Mancano poco più di 24 ore alla fine del mercato ma l’asse Firenze-Empoli non sembra volersi raffreddare.