La Casertana potrebbe presto salutare il proprio gioiello, Salvatore Santoro. Il patron Giuseppe D'Agostino ha infatti ammesso che, qualora il centrocampista classe '99 dovesse ricevere un'offerta dalle categorie superiori, sarebbe pronto a farlo partire. Come riportato da TuttoCasertana.it, sul calciatore ci sarebbe la Fiorentina, che avrebbe inviato degli osservatori a seguire la sfida tra i 'Falchetti' e il Trapani, terminata 0-0 e potrebbe essere in agenda un incontro tra la società viola e quella rossoblu per aggiornarsi sulla trattativa.