Il centro sportivo Astori, scrive La Nazione, era già stato sanificato all’indomani della chiusura (la Fiorentina è stata tra i primi club a tenere i propri dipendenti a casa, a salvaguardare la salute di tutti). Ora dovrà esserne rimodulato l’accesso sulla base del protocollo e delle prescrizioni, che indicheranno la necessità di un luogo che diventi la roccaforte del club per il pernottamento dei calciatori e di chi gli lavora intorno. Sotto il profilo logistico non mancano le idee.

Sono state vagliate diverse soluzioni, ma l’input del presidente Commisso è chiaro: devono essere le istituzioni a sancire il via libera per il “rinascimento” dello sport. I calciatori, dal canto loro, aspettano. La voglia di tornare in campo, seppur condizionati da mille precauzioni, è fortissima. Prende sempre più corpo la possibilità di riunire tutti i giocatori in una struttura alberghiera, riducendo al minimo i contatti con l'esterno.