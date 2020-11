La Fiorentina deve cercare di migliorare il proprio reparto offensivo, carente di giocatori capaci di segnare con costanza. Come riporta La Nazione, la candidatura di Piatek torna ad essere quella più facile da percorrere anche perché l’Hertha Berlino pare convinto a trattare sulla base delle cifre che aveva scartato in estate (prestito con obbligo di riscatto per un totale di 18 milioni). Più complicato rimettersi nella scia di Milik, ma la Fiorentina continua a seguire con attenzione le manovre attorno al futuro del giocatore del Napoli.