La Fiorentina è pronta a scendere in campo nel lunch match di oggi, per il ritorno in panchina di Cesare Prandelli. Il tecnico dovrebbe cambiare radicalmente modulo rispetto al passato, giocando 4-2-3-1. In porta Dragowski, la line a a quattro vedrà Caceres impiegato come terzino destro, Milenkovic e Pezzella nel mezzo con Biraghi a sinistra. Pulgar e Amrabat faranno da scuso, dietro alla linea formata da Kouame, Castrovilli e Ribery. Unica punta Vlahovic.