L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul campo della Spal: "Oggi ho fatto di tutto per aiutare la mia squadra, il gol non è la sola cosa importante ma certamente mi rende felice. La panchina? Sono tranquillo, le scelte le fa il mister per il bene della squadra. E i risultati gli stanno dando ragione: siamo in corsa per l'Europa e in semifinale di Coppa Italia. Papà con l'Atletico? Vediamo".