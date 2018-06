Tutto per colpa di un torneo estivo. La Fiorentina ha ringraziato Duisburg per l'invito e ha taggato le avversarie. I padroni di casa, il Fulham e... l'Atletico Bilbao, inserito con un hashtag e senza il profilo Twitter. E i baschi, ironicamente (ma non troppo?), hanno rivendicato la propria nomenclatura, ovvero "Athletic Club", rispondendo con il proprio profilo sotto al post della società viola. Svista.