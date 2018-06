Come sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta puntando a rinforzare le corsie offensive, e se Pjaca rimane il primo nome della lista di Corvino, sta prendendo corpo l’ipotesi Edmilson Junior, classe ’94 dello Standard Liegi. Il giovane brasiliano ha il contratto in scadenza fra un anno, e sta facendo arrivare al suo club solo risposte negative a tutte le proposte di rinnovo. La Fiorentina lo segue sapendo anche la sua volontà di arrivare in Italia, e sta aspettando di sferrare il colpo definitivo (su di lui ci sono anche Porto e PSV).