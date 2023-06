Sasha Kokorin è pronto a tornare alla Fiorentina dopo la stagione in prestito a Cipro. Non ci sono possibilità però per lui di rimanere in viola. Secondo quanto scrive sportsdaily.ru, lo Shabab Al Ahli, squadra della Serie A araba, ha messo gli occhi su di lui e si prepara a presentare un'offerta all'altezza.