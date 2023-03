FIORENTINAmai chiamato in causameno propositivo del solito, anche se è sempre attento in copertura. Prova ad alzare i giri nel secondo tempogestisce le operazioni ripartendo dal basso e sfruttando le sue capacità aeree sui calci piazzati.: il Sivasspor da quelle parti non si vede praticamente mai, nulla da segnalare tranne un brutto pallone su cui Quarta, però, mette una pezza. Granitico su Charisis allo scaderegioca un gran numero di palloni nella prima frazioni, senza tuttavia incidere. Si muove bene, ma pecca in precisionetroppo lezioso in determinate situazioni. Se la Fiorentina fatica è anche perché stasera manca la sua solita qualità.: muscoli al servizio della difesa del vantaggio. Venti minuti da pivot.regia attenta nella prima frazione, meno con l'avanzare della partita. Ma non sfigura.piedi educati al servizio della squadra. tenta anche la conclusione da fuori: un paio di numeri da circo che fanno impazzire il Franchi. Qualche altra giocata di qualità fra le linee. Positivo.entra e toglie le castagne dal fuoco alla Fiorentina in mischia. Provvidenzialespina nel fianco costante sulla sinistra. Perde brillantezza con l'avanzare della gara. Mette due compagni in porta, più di così...: Vural lo imbambola dopo dieci minuti, da lì in poi si vede poco in una gara decisamente difficile, nonostante davanti a sé non ci siano dei difensori proprio irreprensibili.la Fiorentina lavora maggiormente dall’altra parte, i pochi palloni che arrivano, però, non li sfrutta a dovere, passetto indietro.positivo, anche se la precisione sotto porta è un po' carenteBarak lo toglie da una situazione difficile. la Fiorentina parte bene ma si spegne man mano che la gara si sviluppa. In Turchia non può permettersi cali di concentrazioneSIVASSPORVural 6; Paluli 6,5, Appindangoye 6,5, Goutas 7, Ciftci 5,5; Arslan 6 (dal 79’ Ulvestad SV), Cofie 6,5, Charisis 6,5; Saiz 5,5 (dal 58’ Gradel 4), Caicedo 5 (dal 68’ James 6), Yesilyurt 6 (dal 79’ Njie SV). All. Calimbay 6,5