Ellyes Skhiri e Tomas Soucek, due centrocampisti per sostituirne uno. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha deciso di acquistare due giocatori per colmare la lacuna lasciata dal croato. E se il primo oggi debutta al Mondiale contro l'Inghilterra, per il ceco l’entourage ha confermato l’interesse del giocatore a trasferirsi in Italia, ma ieri il presidente dello Slavia Praga ha chiuso all’addio di Soucek. La richiesta era di quattro milioni, ballava più o meno un milione tra domanda e offerta. Oggi Corvino andrà di nuovo in pressing.