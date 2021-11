Nei giorni scorsi era arrivata dalla Spagna una voce secondo la quale il Cadice si sarebbe interessato al giovane esterno della Fiorentina Riccardo Sottil. Dagli ambienti viola, però, filtra una secca smentita sulla questione, sinonimo della volontà di legittimare un investimento sostanzioso fatto in estate per il figlio d'arte, controriscattato dal Cagliari che avrebbe pagato una decina di milioni circa per trattenerlo.