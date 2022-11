Molti quotidiani sportivi stamani hanno analizzato quanto successo al 30’ di Sampdoria-Fiorentina di ieri, ovvero il rigore prima concesso e poi revocato a Jovic dopo lo scontro con Audero e Villar. In molti giudicano l’operato di Martinelli tutt’altro che in linea con il regolamento: l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha sottolineato come il direttore di gara nonostante in un primo momento avesse preso la giusta decisione, scegliendo di ascoltare quando consigliato dal Var, ha poi cambiato tutto di fatto commettendo un grande errore.



Se per qualcuno la chiamata del Var sembra giustamente cambiare parere sul contatto Audero-Jovic, con il portiere che effettivamente esce a vuoto e non prende ne pallone ne avversario, nessuno prende in considerazione il contatto tra l’attaccante serbo ed Villar. La spinta dell’ex Roma è molto chiara, anche dalla televisione la situazione era subito chiara, solo il direttore di gara avrebbe dovuto punirla confermando il calcio di rigore ma è stato alla fine è stato di un altro parere. Un errore che con il senno di poi non cambia niente ma avrebbe potuto compromettere la partita della Fiorentina.