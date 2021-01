La Gazzetta dello Sport stamani scrive che tutte le strade di mercato viola portano a Parma, dove Gervinho potrebbe chiedere la cessione e Roberto Inglese non è fuori dal mercato. I sondaggi sono già partiti, tant'è che il secondo dei due (Inglese) da outsider è diventato un'opportunità concreta, quanto a Gervinho, da un lato il ritorno di D'Aversa può riavvicinare l'ivoriano al Parma, dall'altro l'attaccante ha aperto più volte negli ultimi mesi a un addio. Per arrivare all'ex Roma la Fiorentina potrebbe far cassa con Kouame, Pulgar o Eysseric.