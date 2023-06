La Fiorentina ha chiesto informazioni per Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo classe 1999 di proprietà del Galatasaray. La società di Commisso ha contattato l'entourage del giocatore per capire se ci sono le condizioni per riportarlo in Italia.



IL SONDAGGIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è stato sondato il terreno per il centrocampista classe 1999 del Galatasaray: contatto esplorativo, per capire se ci sono i presupposti economici per proseguire l'operazione, soprattutto per quanto riguarda la richiesta per il cartellino e l'ingaggio, nonostante una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.



VOLONTA' DECISIVE - Decisive saranno la volontà del club turco di ascoltare eventualmente offerte inferiori alla clausola e la voglia di Zaniolo di tornare in Italia: al momento non è una priorità, ma il 24enne ci pensa, nonostante il titolo vinto in Turchia, anche se bisogna capire con quale formula.