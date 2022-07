Problema di abbondanza per la Fiorentina che ora si spingerà con forza sul mercato delle cessioni con l'obiettivo di sfoltire la rosa. Sono 10 ad oggi secondo La Nazione, gli esuberi: Dragowski in porta, Ferrarini, Rasmussen, Nastasic e Ranieri in difesa. Pulgar e Benassi a centrocampo e indine Kokorin oltre a Kouame e Gori in attaco.