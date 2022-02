In attesa dell’uscita dell’intervista integrale, in programma per domani, questo pomeriggio la Fiorentina ha pubblicato un’anticipazione di quanto detto da Riccardo Sottil ai microfoni di Viola Room. Queste le sue parole:



“Cosa mi motiva In questo sport? A motivarmi è il gioco del calcio, il divertimento che c’è dietro, perchè oltre ad essere una professione il calcio è un motivo di gioia. Prima della partita contro lo Spezia le sensazioni che avevamo erano positive. Adesso stiamo preparando la gara di domenica contro l’Atalanta, che sappiamo sarà molto difficile. Loro sicuramente avranno voglia di rivalsa, ma noi siamo in un periodo ottimo: Arriviamo dal passaggio in Coppa Italia e dalla vittoria contro lo Spezia. Per questi motivi credo che affrontare l’Atalanta in questo momento davanti ai nostri tifosi sia il momento perfetto’