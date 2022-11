Dopo esser stato indisponibile per larghi tratti di questo inizio di stagione, l’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha preso una decisione che potrebbe complicare, almeno inizialmente, i piani al club gigliato. Il giocatore, che era out a causa di una ernia al disco rimediata qualche mese fa, anziché continuare con terapie conservative ha scelto di operarsi: il ragazzo è stato operato ieri in tarda serata, con l’operazione che non ha avuto nessun intoppo ed il giocatore che sarà dimesso nella giornata odierna.



Ad analizzare le sue condizioni fisiche, facendo il punto post operazione, è stata la stessa Fiorentina che con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha voluto chiarire la situazione del classe ’99. Questo il comunicato:



“ACF Fiorentina rende noto che il calciatore Riccardo Sottil, dopo aver concluso senza ottenere i risultati sperati il piano terapeutico conservativo condiviso con il neurochirurgo prof. Franco Benech, è stato sottoposto dallo stesso professore, nel pomeriggio di oggi, ad intervento per ernia discale L4-L5. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani per iniziare il percorso riabilitativo. La ripresa completa dell’attività è prevista tra circa cinque settimane”.