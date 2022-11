La Fiorentina pianifica le prossime mosse di mercato. I Viola preparano il mercato invernale, con la certezza di alcune cessioni. Chi è sicuro di partire è Szymon Zurkowski, vicino al ritorno all'Empoli in estate e poi finito in fonso alla panchina di Italiano. Secondo quanto riporta La Nazione, altri indiziati per partire sono Pierluigi Gollini, Youssef Maleh, Luca Ranieri e Marco Benassi.