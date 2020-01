Riccardo Sottil, prodotto del vivaio viola, ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2024, e si è presentato in conferenza stampa:



FIORENTINA - "Voglio ringraziare tutta la società, perché mi hanno fatto capire quanto hanno creduto in me. Questo per me è un punto di partenza, e non un punto di arrivo, ed un grande stimolo per lavorare sempre meglio. Ho aspettato tanto questo rinnovo, e sono felicissimo che sia arrivato, anche se non ho mai avuto dubbi, visto il grande rapporto con tutta la società".



PRESTITO - “La voglia di giocare è tanta, ma ho sposato questo progetto, e voglio affermarmi qui. Come dicevo già in estate, la mia voglia è di giocare sempre più partite qui a Firenze, dopo questo rinnovo la mia voglia è di rimanere qui".



DIFESA - "Ogni giocatore ha degli aspetti da migliorare, è normale che la fase difensiva di un giocatore offensivo come lo sono io sia un po’ carente. Io però ho tanta voglia di dare una mano alla squadra sacrificandomi".



MODULO - "Io nasco come esterno offensivo, quindi per il 4-3-3, poi è naturale che ogni mister abbia il suo modulo, e io sono pronto a mettermi a disposizione del mister. Nel nostro 3-5-2 posso fare il quinto, giocando sempre al massimo, oppure giocare nei due davanti".



MODELLI - "Salah, che è stato qui, è uno degli esterni più forti del mondo e mi piace molto. Io ho grande affinità con Chiesa, stiamo molto insieme, abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo".