L'esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il pareggio contro la Juventus: "Siamo felicissimi perché siamo consapevoli che ce la giochiamo con tutti ma anche dispiaciuti perché non abbiamo preso i tre punti".



RIMPIANTI - "Se c'è l'amarezza vuol dire che potremmo fare qualcosa in più e questo significa che siamo consapevoli dei nostri mezzi e che possiamo vincere contro le big. Quando faremo questo salto potremo lottare per altri palcoscenici".



IMPORTANZA NELLA SQUADRA - "Sono soddisfatto e sento grande fiducia da parte di compagni e mister ed è importante per un calciatore. Sono soddisfatto per me ma anche per la squadra. Testa bassa e mai mollare perché giovedì dovremo giocare in Conference con l'obiettivo di chiudere al primo posto del girone".



SU ITALIANO - "Questa è l'importanza di allenarsi con lo stesso allenatore per tanti mesi. Sappiamo le sue richieste a memoria e questo ci permette di giocare come vuole il mister".