Questo pomeriggio l'attaccante dellaha rilasciato un'a breve intervista ai canali ufficiali del club gigliato, dove racconta lo stato di forma suo e della squadra di. Queste le sue parole:"Ultimamente mi sento molto in forma e sono felice del rendimento dell’ultimo periodo. Quello che mi motiva di più è proprio il calcio e il divertimento c’è dietro. Per me questo sporto non è soltanto una professione ma anche un motivo di gioia, quindi quando scendo in campo è per divertirmi. Mi motivano molto i tifosi sugli spalti che ci sostengono, mi motiva il fatto di poter far meglio partita dopo partita.A questa domanda non rispondo, devono rispondere i tifosi e gli addetti ai lavori. Come vedi il mister ruota molto le formazioni, soprattutto in fase offensiva, questo dimostra che ha una grande considerazione di tutta la rosa. Che sia da titolare o dalla panchina quello a cui penso io è sempre e soltanto a dare il meglio di me stesso. Non si capisce mai con Italiano se uno parte da titolare oppure no ma prima della gara dello Spezia c’erano sensazioni positive.Loro avranno sicuramente voglia di rivalsa, ma noi siamo in un ottimo periodo dopo il passaggio ine la vittoria a La Spezia. E’ il momento perfetto per affrontarli in casa davanti ai nostri tifosi. Ho sensazioni positive, adesso entriamo nel momento caldo della stagione.Abbiamo un obiettivo in campionato che cerchiamo di raggiungere, siamo in semifinale di Coppa Italia e la voglia di arrivare in fondo è tanta. Abbiamo le qualità per far bene, e sono convinto che continuando così, con questo entusiasmo, potremo toglierci delle soddisfazioni quest’anno”.