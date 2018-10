Pantaleo Corvino, a microfoni spenti, ripete che la Fiorentina non vende nessuno e non vuol mandar via nessuno. Sempre che qualcuno non bussi alla sua porta, chiedendo di andar via. Se a gennaio - scrive Il Corriere dello Sport - tra i titolarissimi non ci saranno addii, da maggio in poi qualcosa potrebbe succedere ovviamente. Si preannuncia l’ennesima estate torrida, quindi, perché i viola hanno tanti gioielli in mostra.