Orario speciale per Fiorentina-Spezia gara valida per la 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 14.30 di sabato 8 aprile. I viola di Vincenzo Italiano non perdono dal 12 febbraio e sono in una serie positiva fra campionato, Coppa Italia e Conference League. Lo Spezia dall'avvento di Semplici in panchina è ruscito a mantenere un +6 sulla zona retrocessione, ma non vince da 2 gare e ha bisogno dei 3 punti per staccare definitivamente il Verona.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Spezia, con calcio d'inizio alle 14.30 di sabato 8 aprile al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Zurkowski; Nzola.