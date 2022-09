Questa mattina, prima di partire per la trasferta di Instanbul, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha scelto di svolgere la rifinitura a Firenze. La squadra viola si è allenata attorno alle ore 10 e, come di consueto, per i primi 15 minuti di allenamento è stato concesso l’accesso al campo anche ai media. A bordo campo era presente anche il presidente Rocco Commisso, che non ha certo voluto far mancare il suo sostegno ai suoi giocatori: il partron viola inoltre ha fatto sapere che non partirà per la Turchia ma assisterà alla partita dall’Italia.



GLI ASSENTI – Come sappiamo nelle ultime settimane la squadra viola è stata falcidiata dagli infortuni, e per questo motivo affronterà l’ostica trasferta di Conference con l’organico incompleto: quest’oggi è stato possibile constatare la situazione degli infortunati. Per quanto riguarda Milenkovic e Nico Gonzalez la situazione è chiara ed i tempi di recupero sono ancora incerti: entrambi non hanno preso parte alla seduta. Lavoro differenziato in palestra per Dodo e Sottil mentre Zurkowski, escluso anche dalla trasferta di Bologna, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e sarebbe in via di guarigione.



FINALMENTE IN CAMPO – E’ tornato finalmente ad allenarsi sul campo, a partire dalle sedute di ieri, anche Alfred Duncan. Il centrocampista nigeriano, che non mette piede in campo dallo scorso 21 agosto contro l’Empoli, è ok fisicamente ed ufficialmente disponibile per l’impegno di coppa. C’è da segnalare anche quanto accaduto ad Igor: il centrale brasiliano, almeno per il primo spezzone di allenamento, ha svolto a parte un lavoro personalizzato. Secondo quanto fatto però trapelare dalla Fiorentina per il difensore non ci sarebbe alcun problema di natura fisica, ma si tratti semplicemente di un lavoro di scarico. Il giocatore non avrebbe ancora recuperato a pieno allle fatiche di Bologna.