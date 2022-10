Se adesso, dopo appena nove giornate di campionato, ladistaziona al 13esimo posto con soli 9 punti in classifica è perche i viola per il momento hanno un pessimo rapporto con il gol. Subito dopo la partita di lunedi contro la Lazio il tecnico ha parlato di un’enorme problema che attanaglia i suoi giocatori, soprattutto quando sono i viola a dover imporre il proprio gioco. L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentina ha voluto analizzare una delle statistiche che rispecchia maggiormente le difficoltà riscontrate finora dalla Fiorentina.Il dato più preoccupante rest quello relativo alla fase realizzativa:: solo la Sampdoria, che comunque versa in un momento particolare dopo il cambio di allenatore, è riuscita a far peggio con sole 5 reti all’attivo.Andando sul particolare la situazione si fa ancora piu critica. Osservando l’attuale classifica marcatori è possibile percepire la reale modestia dell’attacco gigliato: in graduatoria non c’è un solo gocatore della Fiorentina che abbia segnato più di un gol.Il compito pià arduo adesso è di Italiano, che deve assolutamente escogitare nuove soluzione per evitare che la squadra sprofondi ancora più in basso in classifica.