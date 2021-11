L'infortunio (o almeno, la notizia di esso) risale a giovedì scorso, ma per il momento non ci sono notizie sull'entità e sui tempi di recupero per il difensore serbo della Fiorentina. Stando a quel che riporta La Nazione, Nastasic ha fatto rientro a Firenze solo ieri sera, e si sottoporrà oggi alle visite che erano invece programmate per ieri. Passano i giorni, e le possibilità di vedere il giocatore al suo posto nella difesa anti-Milan si fanno sempre più tenui.