A poche ore dalla delicata sfida di stasera tra Juventus e Fiorentina, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione in casa viola partendo dai punti chiavi per provare ad avere la meglio contro i bianconeri e raggiungere la finale dell’11 maggio. Secondo il quotidiano la squadra di Vincenzo Italiano ha tre punti di forza, che le danno fiducia in vista di stasera. Il primo punto è una chiara identità di squadra, instaurata in pochi mesi dal tecnico: la manovra scorre bene, la squadra attacca la porta avversaria in massa e manda molti giocatori al tiro e al gol. Anche Italiano ieri in conferenza ha sottolineato che i viola hanno portato a segno già 17 giocatori, un’enormità rispetto agli standard degli ultimi anni. Il secondo è la possibilità di poter contare su un giocatore in forma e importante come Lucas Torreira, che non aveva mai segnato così tanto in carriera e adesso è il bomber viola con 5 reti ed è il faro che illumina ogni partita. Infine l’ultimo valore aggiungo di italiano è rappresentato da Igor: il difensore brasiliano, che ha iniziato la stagione come alternativa a Martinez Quarta, piano piano con il tempo si è conquistato il posto da titolare e da gennaio gioca praticamente sempre. Ottimo senso della posizione, buona lettura delle situazioni e disinvoltura nel fraseggio: Igor è una delle sorprese positive della stagione viola e stasera avrà modo di dimostrarlo proprio contro l’ex di turno.