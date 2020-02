Il Franchi di Firenze, in vista della sfida contro il Milan di stasera, si vestirà a festa e potrebbe toccare il nuovo record stagionale. Come spiega Il Corriere dello Sport-Stadio, sarà raggiunta quota 40.000 spettatori (il settore ospiti è andato esaurito con quasi 2.400 tagliandi staccati) e l’obiettivo è quello di toccare e magari superare il record stagionale messo insieme contro la Juventus a settembre, quando furono in tutto 40.312 le presenze complessive. La media del Franchi - quarto stadio più frequentato d’Italia dopo San Siro, l’Olimpico e l’Allianz - è in ogni caso destinata ad aumentare, magari superando quota 35.000 spettatori medi a partita.